Piccolo è un gigante E’ la Petroli Firenze continua a sognare

Undicesima vittoria stagionale per la formazione fiorentina dilettanti della Hopplà Petroli Firenze nella gara di Strevi, in provincia di Alessandria. Dopo il 2° posto di giovedì a Briga Novarese, questa volta non è sfuggito il successo a Simone Piccolo che, in grandi condizioni di forma, ha messo in fila un ristretto plotoncino con terzo posto per il sempre bravo campione toscano Élite Nicolò Garibbo, entrambi tra i principali favoriti della Firenze-Viareggio di domani.

A Chiesanuova Uzzanese di scena Allievi e Juniores (poco meno di 300 i concorrenti delle due gare) nel tradizionale Trofeo Nevio e Nilvo Maionchi che ha festeggiato il trentennale.

Tra gli Allievi (136 i partenti) il successo del lombardo Thomas Doghetti (Bustese Olonia) che ha regolato in volata 12 compagni di fuga con posti d’onore per l’atteso Astolfi (sei volte vittorioso all’estero) e Picchianti. I due migliori tra i fiorentini, Emanuele Ferruzzi della Fosco Bessi e Francesco Matteoli del Team Valdinievole giunti in quarta e quinta posizione.

Nel pomeriggio la sfida degli Juniores al termine della quale ha prevalso Leonardo Meccia portacolori della Work Service che dopo due terzi posti ha conseguito il primo successo stagionale, frutto di un allungo finale che gli ha permesso di giungere da solo con una manciata di secondi sul traguardo di via Provinciale Romana. La volata per il secondo posto di un ristretto plotoncino, ha visto prevalere Filippo Omati del Pedale Casalese mentre terzo è giunto il campione toscano della categoria Edoardo Cipollini, che ha voluto prendere il via alla gara nonostante il lutto per la perdita del babbo Cesare avvenuta giovedì scorso.

Antonio Mannori