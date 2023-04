PFF, si gioca alle 20 Cremona indisponibile Azimut chance playoff

Volge alla conclusione la regular season del Girone Sud di A2, con la penultima giornata in programma stasera: alle 20 Il Palagiaccio PFF ospita a San Marcellino la Azimut Wealth Management Savona, che si gioca le proprie chance di ingresso ai playoff. Le biancorosse invece sono ormai quasi certe del quinto posto: per salire al quarto servirebbero due vittorie e contemporaneamente due improbabili sconfitte di Patti, mentre per scendere al sesto dovrebbero arrivare simultaneamente due ko, due successi di Selargius e massimo uno di Matelica. "Per noi le partite ravvicinate sono sempre un rischio – spiega il coach de Il Palagiaccio Stefano Corsini – viste le condizioni di alcune giocatrici: probabilmente non avremo ancora Cremona e affrontiamo Savona che al momento è la vera sorpresa del torneo".

