Petagna torna titolare

La vittoria in casa dell’Inter nell’ultimo turno è stata di quelle pesanti e prestigiose, ma soprattutto è servita per scacciare qualche fantasma che si stava prefigurando all’orizzonte. Il Monza sta facendo un campionato in linea con le aspettative della società, ma prima del trionfo di San Siro era reduce da quattro partite senza vittorie, compresi i pareggi contro Cremonese e Verona. Insomma, linea di galleggiamento tenuta in classifica, i tre punti strappati all’Inter hanno ridato ossigeno.

Palladino si è già guadagnato la conferma anche per la prossima stagione, ma è chiaro che in casa Monza tutti ambiscano a finire al meglio quella in corso, storica per essere la prima in Serie A. Per i brianzoli il fattore casa ha inciso meno rispetto ad altre squadre. Anzi, l’equilibrio è totale (19 punti conquistati all’U-Power Stadium e 19 in trasferta). Pochi i dubbi di formazione. Di Gregorio in porta, Caldirola è in vantaggio su Marlon per giocare con Marì ed Izzo. Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, Rovella e Manchin (se non sarà rischiato Sensi dal 1’) in mezzo al campo. Pessina sulla trequarti e davanti la coppia Caprari-Petagna, che dopo due panchine di fila dovrebbe tornare titolare.

Alessandro Latini