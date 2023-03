’Per sempre Alfredo’ Domenica 19 la corsa in onore di Martini

Torna 24 ore dopo la Milano-Sanremo la gara nel ricordo di Alfredo Martini, indimenticabile maestro e saggio del ciclismo, il primo impegno organizzativo della stagione per il G.S. Emilia. La gara professionisti è in programma domenica 19 marzo, con la terza edizione che proporrà alcune novità rispetto alle passate stagioni. Partirà da Firenze (tutte le operazioni preliminari nella suggestiva cornice di piazzale Michelangelo) per concludersi a Sesto Fiorentino dopo 192 chilometri con l’ormai classico circuito finale che ha caratterizzato l’edizione 2022 vinta dallo svizzero Marc Hirschi.