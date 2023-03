Penultima giornata Gare da cardiopalma Oggi sono in gioco salvezza e promozione

Nel campionato di Promozione oggi si gioca la penultima giornata della stagione. Sul piatto ci sono tante sfide thrilling per la lotta di vertice che per la salvezza. Da oggi cambia l’orario. Riposa l’Affrico. Queste le gare del girone "B" della 25ª giornata in programma alle 15,30.

Antella-Montelupo (0-2: Anedda 2) arbitro Cremone di Pisa. La capolista Antella mira a neutralizzare il Montelupo per fare un altro passo verso il traguardo promozione, sperando negli altri risultati; in particolare il derby del Mugello. L’Antella si presenta al completo.

A.G. Dicomano-Audax Rufina (2-1: Di Vico, Marrani, Nardoni) arbitro Leonetti di Firenze. Per il Dicomano il derby è davvero l’ultima chance per evitare la retrocessione diretta. La Rufina del tecnico Diotaiuti mira alla vittoria per agganciare la vetta. Padroni di casa senza Carnevali, ospiti privi di Lanzini; rientra Falcini.

Rignanese-Lanciotto Campi (all’andata 1-0: Verdi) arbitro Avelardi di Livorno. La Rignanese si gioca 90 minuti fondamentali per arrivare alla salvezza. Rientra Kuqi ma non ci sarà Fabbri. Gli Ospiti che puntano a mantenere il posto play off sono privi di Cecchi.

Athl. Calenzano-Lebowski (1-1: Urbinati, Simoni) arbitro Corti di Prato. Al "Magnolfi" il Calenzano si gioca la sfida decisiva per coltivare la salvezza attraverso i play out contro un Lebowski che vuole ancora i play off. Non ci sarà D’Orsi. Gli ospiti recuperano Rosi, Giuntoli, Bonini e Del Pela; assente Celentano.

San Piero a Sieve-Grassina (0-0) arbitro Burgassi di Firenze. Si prospetta un match interessante con il San Piero smanioso di punti salvezza, contro gli ospiti che mirano sempre ai play off. Assenti Zeni e Barraco, rientra Lastrucci. Il Grassina sarà privo di Galli, Fabiani, Meacci e Aprea.

Luco-Quarrata (1-0: Rocchini) arbitro Zmau di Prato. Rimaneggiato dalle assenze di Parrini e Trotta, il Luco cerca punti tranquillità contro un Quarrata che vuole evitare la retrocessione diretta.

G. Pul.