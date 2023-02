"Pegaso Bike" Novità a Sesto

Due mesi fa in occasione del convegno al Museo del Calcio a Coverciano, Dimitri Bessi già presidente della Fosco Bessi di Calenzano, annunciò il progetto, ovvero la creazione di un gruppo che assicurasse una serie di servizi a chi organizza manifestazioni ciclistiche. A Sesto firmato nei giorni scorsi, l’atto di costituzione della società Pegaso Bike Service, del quale è socio oltre a Bessi anche Lorenzo Volpi. "La struttura – dice Bessi – dovrà essere punto di riferimento per coloro che vogliono allestire eventi ciclistici, dalle informazioni radio con la vettura ponte per garantire sempre l’indispensabile servizio. Gli organizzatori avranno i servizi occorrenti, il cambio ruote FSA-Vision, Segreteriagare.it di Christian Ferrari, Croce Viola di Sesto per il servizio sanitario. Contiamo di offrire anche le strutture che occorrono in zona arrivo, e parco macchine per i vari servizi". I riferimenti: Dimitri Bessi 392 5446761; Lorenzo Volpi 333 7663939.

Antonio Mannori