Pazza viola Se non soffro poi non godo

Cosimo

Zetti

Italiano aveva avvertito: vietato mollare, niente cali di tensione, guai a sottovalutare la partita. Evidentemente aveva già intravisto qualcosa di diverso nell’atteggiamento della squadra perché la Fiorentina di ieri per almeno 70 minuti non è uscita neppure dal tunnel degli spogliatoi. Lo avevamo detto: questa è una squadra capace di tutto, è l’unica vera artefice del proprio destino, nel bene e nel male. Così, quando dopo appena otto minuti il Poznan è passato in vantaggio, si sono materializzati quei fantasmi già visti nella gara interna contro il Braga. Inutile girarci intorno: prendere tre gol su tre tiri e dilapidare il vantaggio accumulato in Polonia è stato un po’ come scegliere la via del suicidio. A poco serve aggiungere che non è stata la Fiorentina che ci siamo abituati ad ammirare, che è mancata la solita intensità, che almeno due dei tre gol subiti sono stati provocati da errori della difesa. Meno male che ci ha pensato San Sottil. E meno male che pur sotto di tre gol la squadra è riuscita a mantenere i nervi saldi e a non crollare. Castrovilli ha messo il risultato in ghiaccio e ci ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo. Meno male. Siamo in semifinale di Conference, godiamocela lo stesso. Sì, godiamocela davvero, ma quanta sofferenza!