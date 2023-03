Pazza PFF: sotto di 10, rimonta e vince di un punto Reani e Marta Rossini trascinano le biancorosse

CUS CAGLIARI

57

Il PALAGIACCIO PFF

58

CUS CAGLIARI: Puggioni 9, Paoletti 2, Caldaro 8, Venanzi ne, Saias 2, Scanu ne, Giangrasso 7, Gagliano 2, Usai ne, Stawinska 15, Striulli 12. All. Xaxa.

IL PALAGIACCIO PFF: Rossini M. 17, Cremona 9, Obouh Fegue, Rossini S. 3, Torricelli ne, Poggio 6, Polini ne, Reani 17, Capra, De Cassan 6. All. Corsini. Arbitri: Cassiano di Roma e Lilli di Ladispoli (RM).

Parziali: 15-14, 34-32, 48-40.

La PFF soffre, ma alla fine torna con due punti dalla trasferta sarda contro il fanalino di coda Cus Cagliari: con le spalle al muro, sotto di 10 al 31’ (50-40) e senza l’acciaccata Obouh Fegue (in campo solo 6 minuti nei primi due quarti), le biancorosse sono riuscite a rimontare sotto il traino di Reani e Marta Rossini (17 punti con 5 triple per entrambe), per poi vincere grazie a una gran giocata di Poggio. Il primo tempo è equilibrato (34-32), poi al rientro Striulli spacca la partita, segnando 8 punti nel 16-8 che vale il 50-40 al 31’: è qui che Il Palagiaccio trova la reazione, con due bombe di Reani e una di Silvia Rossini che portano le biancorosse sul - 1 (52-51 al 36’), e Marta Rossini che sorpassa con una tripla e due liberi (54-56 al 37’). Il Cus impatta con Stawinska (56-56), Giangrasso fa 12, poi a 11" Cremona va in lunetta con i due liberi del sorpasso: lo 02 sembra letale, ma Anna Poggio prende il rimbalzo offensivo e segna da sotto (57-58), poi la difesa fa il suo lavoro impedendo alle sarde di segnare il canestro della vittoria.

Andrea Pratellesi