Pasqui decisivo E Santa Brigida non retrocede

ALBERETA ’72

1

SANTA BRIGIDA

2

1-1 dopo in tempi regolamentari

ALBERETA ‘72: Novelli K., Pieraccioni, Silvi (93’ Tozzi), Redi (64’ Donnini), Parrini (88’ Malenotti), Pezzanti, Murras (46’ Borsotti), Casini, Lottini, Tognaccini, Dainelli (74’ Brattoli). All. Sansone.

SANTA BRIGIDA: Franco, Ulivi (106’ Batistini), Sarti F. (88’ Luccianti), Crescioli, Novelli L., Rufolo, Pasqui, Mamma, Bruno (38’ Brilli), Gori, Terruso. All. Di Pasquale.

Arbitro: Latini di Empoli.

Marcatori: 85’ Brilli, 91’ Casini, 123’ Pasqui.

Note: espulsi 40’ Pezzanti, 117’ Tognaccini.

Pelago - Il Santa Brigida batte l’Albereta ’72 con un gol segnato nel recupero dei supplementari e conquista la salvezza. Il derby giocato al "Del Lungo" di Pelago rimane in bilico fino alla fine. Dopo un primo tempo senza reti (ma con la pesante espulsione di Pezzanti al 40’), gli ospiti si portano in vantaggio all’85’ con Brilli e vengono raggiunti al 91’ da Casini. Al 117’ la squadra di Sansone rimane in nove uomini (espulso Tognaccini) e viene beffata al 123’ da Pasqui in mischia.