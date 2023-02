Parigi 2024, la pista di atletica delle Olimpiadi sarà viola

Ecco come sarà la pista di atletica di Parigi 2024 (Photo Paris 2024)

Firenze, 10 febbraio 2023 – Una pista tutta viola sarà il teatro delle gare di atletica leggera dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Uno stimolo in più per i fiorentini (e tifosi viola) che sognano di andare a gareggiare nello Stade de France come, per esempio, Larissa Iapichino (salto in lungo) e Leonardo Fabbri (lancio del peso).

Dopo aver anticipato la prima tappa francese della fiaccola proveniente da Atene, l’organizzazione ha svelato i nuovi loghi e i colori di tutte le discipline olimpiche che vedremo nella capitale francese, ed è stato ufficializzato che la pista di atletica dello Stade De France sarà per la prima volta di colore viola.

Non è proprio un viola “fiorentina”, ma è comunque una scelta cromatica che piacerà ai tifosi gigliati: a quelli che assisteranno ai Giochi (in persona o alla tv) o che, magari, vi parteciperanno.

“A Parigi 2024 avremo un look che invita a far festa grazie a un design colorato che manterrà uno spirito francese, elegante, ma esprimerà anche un’identità profondamente sportiva”, sottolinea Tony Estanguet presidente del comitato organizzatore dei Giochi olimpici estivi 2024.

Oltre al viola, saranno molto usati il blu e il rosa.