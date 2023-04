Pareggio decisivo Il Firenzuola è salvo il Londa retrocesso

LONDA

1

FIRENZUOLA

1

LONDA: Locatelli, Michelacci (11’ Peluso), Cirami, Pecorini, Cozzani (71’ Kodra), Benvenuti (74’ Fumelli), Arces, Ceri, Martini (63’ Materassi), Cimarelli, Nencetti (63’ Bubici). All. Poggiolini.

FIRENZUOLA: Cifaldi, Bucco, Morozzi, Livi R., Farina, Casini, Mané (46’ Giorgi), Conte, Caleca E. (88’ Ndiaye), Baazaoui, Cecchi (56’ Gjekaj Glod.). All. D’Onofrio.

Arbitro: Casetti di Firenze.

Reti: 7’ Ceri, 69’ Baazaoui.

Note: espulso 89’ Kodra.

Londa - Al termine di una battaglia sul filo dell’equilibrio, il Firenzuola festeggia la salvezza diretta, mentre il Londa dovrà ripartire dalla Terza Categoria. La gara parte benissimo per i padroni di casa che trovano il gol con Ceri (7’) e sfiorano il bis con Martini a fine primo tempo. Nella ripresa il Firenzuola alza i giri del motore e insacca il gol-salvezza con il destro di Baazaoui che non lascia scampo a Locatelli (69’). I firenzuolini difendono con ordine e lasciano a Ceri un’ultima chance che si stampa sul palo grazie alla deviazione di Livi R. Al termine della gara grande festa in casa rossoblù.