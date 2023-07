Panchina biancoverde E’ Francesco Perini l’allenatore del Fiesole

Il nuovo allenatore del Fiesole nel campionato di Promozione è Francesco Perini, reduce dall’ottima esperienza con il Montalcino. Perini (nella foto a sinistra con il dirigente Giacomo Bensi) aveva già vestito in passato la casacca biancoverde come calciatore. In precedenza è stato allenatore di Impruneta, Settignanese e Sancascianese. Perini avrà accanto a sé il tecnico in seconda Gianni Bonini e il preparatore Stefano Gherdovic. Nel parco giocatori la società cala il poker con quattro acquisti eccellenti dove spicca l’attaccante Lorenzo Bargelli, insieme alla conferma quasi totale della squadra neopromossa.

Vestiranno la maglia del Fiesole: Lorenzo Bargelli, centravanti, ex Settignanese, Antella, Porta Romana, Rondinella e Lebowski; Matteo Barzini, ex Lastrigiana; Filippo Paggetti, dal Casentino Academy; Cosimo Marchi dalla Rondinella. Accordi raggiunti per decisione del nuovo presidente Vito Frijia e del vicepresidente Calderini, insieme al consiglio direttivo e al ds Francesco Martongelli, ex capitano e bandiera del Fiesole calcio.

F. Que.