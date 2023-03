Palagiaccio sfida il Cus Ora è vietato sbagliare

Archiviata la parentesi Coppa Italia, con l’eliminazione al primo turno per mano della squadra che poi ha vinto la manifestazione – la Autosped Castelnuovo Scrivia -, Il Palagiaccio PFF è pronto a rituffarsi sul campionato di A2, che entra nel vivo con la volata che assegnerà le varie posizioni nella griglia dei play off. Alle 17 la sestultima giornata della regular season del Girone Sud propone la lunga trasferta sarda contro il fanalino di coda Cus Cagliari: un match sulla carta abbordabile, ma che nasconde tante insidie se si considera che le isolane sono reduci da due vittorie consecutive e si stanno giocando con Roseto e Vigarano la possibilità di evitare l’ultimo posto che vale la retrocessione diretta in serie B.

"Affrontiamo una squadra che ha grandissime motivazioni – conferma il coach della PFF Stefano Corsini – e che si sta giocando le proprie chance di salvezza. Noi dopo la Coppa Italia non attraversiamo il nostro momento migliore, molto dipenderà dall’atteggiamento con cui scenderemo sul parquet e da quanto loro sentiranno la partita". Un grosso problema rischia di arrivare dall’infermeria: il pivot Obouh Fegue, uno dei punti fermi delle rotazioni biancorosse, non si è mai allenata in questa settimana per un problema al piede e pur andando a referto potrebbe non essere disponibile per il match contro il Cus.

Nel caso, Reani e Poggio dovranno sobbarcarsi tutto il lavoro sotto le plance, in una partita che secondo coach Corsini "sarà a punteggio basso: vediamo se riusciamo ad arrivare punto a punto negli ultimi cinque minuti, per poi provare a far qualcosa per portare via il successo. Di sicuro saremo costretti ad alternare di nuovo le difese, una cosa che mi piace poco considerando che affronteremo giocatrici forti da tre come Giangrasso, Puggioni e Paoletti. In più dovremo fermare il loro playmaker Striulli, la giocatrice più forte che hanno, che da quando è tornata li sta facendo svoltare: insomma, troveremo tante insidie e non ci dovremo far ingannare dalla situazione di classifica". Andrea Pratellesi