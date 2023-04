Palagiaccio piega Savona Quinto posto e play off

Il Palagiaccio PFF

64

Azimut Savona

55

IL PALAGIACCIO: Rossini M. 10, Cremona 13, Obouh Fegue 17, Rossini S. 5, Torricelli ne, Poggio 4, Polini, Reani 2, Capra 3, De Cassan 10. All. Corsini.

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 2, Vivalda 2, Salvestrini 6, Poletti, Sansalone 2, Picasso 2, Paleari 11, Leonardini, Pobozy 14, Zanetti 16. All. Dagliano.

Arbitri: Vicentini di Castegnero (VI) e Ricci di Pedaso (FM).

Parziali: 20-20, 41-35, 51-47.

Il Palagiaccio batte Savona e si assicura matematicamente il quinto posto a una giornata dalla fine della regular season, ma tutto passa in secondo piano rispetto al brutto infortunio occorso al ginocchio destro di Laura Reani, dopo uno scontro di gioco. Gli accertamenti svolti ieri diranno qualcosa di più preciso sull’entità del problema, ma la stagione di Reani può dirsi conclusa. Una tegola per coach Corsini in vista dei play off: la PFF è già sicura di chiudere quinta, ma bisognerà attendere l’ultima giornata per conoscere l’avversaria del primo turno – la quarta in classifica –: Spezzina o Patti. Il Palagiaccio comincia il match contro Savona – a caccia di punti per entrare nei play off - sapendo già di non poter peggiorare il suo quinto posto. Prima dell’intervallo le biancorosse provano l’accelerazione (41-35 al 20’), ma le ospiti tornano sotto all’inizio dell’ultimo quarto (52-49): qui Poggio e Cremona (in campo nonostante gli acciacchi e autrice di 13 punti con 57 da due in 17 minuti) ricreano il + 7 (56-49), poi la PFF gestisce bene fino alla fine.

Andrea Pratellesi