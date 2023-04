Palagiaccio, che colpo Patti va ko sulla sirena

Alma Patti

65

Il Palagiaccio PFF

66

PATTI: De Giovanni, Botteghi 21, Moretti 4, Pilabere 17, Miccio 9, Verona 10, Bardarè, De Lise ne, Sciammetta ne, Sarni 4. All. Buzzanca.

IL PALAGIACCIO PFF: Rossini M. 29, Cremona 6, Obouh Fegue 12, Rossini S. 4, Torricini ne, Torricelli ne, Poggio 8, Del Piano, Capra 5, De Cassan 2. All. Corsini.

Arbitri: Marcelli e Bernardo di Roma.

Parziali: 12-17, 36-37, 55-55.

Il Palagiaccio vince per la prima volta nella sua storia una gara di play off di A2, e lo fa al termine di una partita bellissima ed emozionante, espugnando di misura un palazzetto caldo come quello di Patti. Un’impresa che consegna alle biancorosse anche un preziosissimo match point da giocarsi in casa: giovedì alle 17 a San Marcellino gara due della serie dei quarti di finale, e in caso di successo il sogno della semifinale diventerà realtà, altrimenti si dovrà tornare in Sicilia per la bella.

Nonostante l’assenza di Reani e l’arrivo all’ultimo minuto di Capra – a cui vanno le più sentite condoglianze per il lutto che l’ha colpita –, la PFF comincia subito con il piglio giusto (12-17 al 10’), ma Patti, che non nasconde le sue mire di promozione, non molla (36-37 all’intervallo). Al rientro le ospiti provano a scappare: 0-7 firmato da Marta Rossini e Obouh Fegue (36-44), ma l’Alma risponde 11-0 per il 47-44: da qui le due squadre cominciano a rispondersi colpo su colpo (55-55 al 30’), poi all’inizio dell’ultimo quarto la PFF stringe in difesa e sul 57-62 al 37’ Obouh Fegue – ennesima doppia doppia 12 punti e 11 rimbalzi – avrebbe l’occasione per chiudere con un facile appoggio, ma sbaglia e sul ribaltamento Pilabere firma il 59-62. Qui Marta Rossini mette il punto esclamativo sulla sua prestazione sontuosa – 29 punti con 89 da due e 48 da tre – segnando il 59-64, ma Patti non muore mai e ribalta con Pilabere, Verona e Botteghi (65-64). Mancano 26“, Firenze costruisce un’azione perfetta chiusa a 5“ dal canestro del 65-66 di una stoica Poggio – in campo 40’ -, e sull’ultimo possesso Pilabere non riesce a segnare scatenando la gioia del gruppo biancorosso.

Andrea Pratellesi