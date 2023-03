Ovest e Porta Romana, pari d’oro

Alcuni risultati di questa 10ª giornata di ritorno del girone B di Eccellenza, hanno provocato scosse di assestamento alla classifica. La mancata vittoria della capolista Figline, ha permesso alle inseguitrici Colligiana e Castiglionese di recuperare terreno: la prima riduce a 7 il distacco, l’altra a 8 punti. In coda sempre più interessante la lotta per la salvezza con Firenze Ovest e Porta Romana coinvolte. Quindici gol realizzati, di cui uno su rigore; che hanno determinato 4 vittorie di cui 3 fuori casa e quattro pareggi. Ha riposato il Signa 1914.

Figline-Baldaccio Bruni 0-0. La squadra gialloblù non è riuscita a scardinare l’attenta difesa aretina. Ci aveva provato Vangi, ma il gol gli è stato annullato. Nel finale espulsi il giocatore del Figline Mannella e il vice allenatore Vanni.

Fortis-Castiglionese 0-1. Nella domenica del ritorno in panchina dell’allenatore Innocenti, la Fortis incassa una sconfitta immeritata. Dopo il gol di Capogna, i biancoverdi hanno cercato di raddrizzare la gara senza fortuna. Al 94’ non concesso alla Fortis un rigore su fallo su Bruni. Espulso Paterno.

Pontassieve-Fi Ovest 0-0. Nonostante le opportunità capitate ad entrambe nell’arco dei 90 minuti, alla fine il derby è finito in bianco.

Rondinella-Mazzola Valdarbia 0-2. Un ottimo Mazzola rifila due sberle alla Rondinella che non è stata precisa in paio di occasioni a far scuotere la rete, al contrario dei senesi che ci sono riusciti con Gianneschi e Baroni. Espulso dalla panchina il portiere Bertini.

Lastrigiana-Porta Romana 1-1. Al gol di Ciotola ha risposto Mazzanti sfruttando una indecisione difensiva dei padroni di casa. È stato un altro derby finito in parità.

Nuova Foiano-Sinalunghese 2-1. Il Foiano si prende tre punti d’oro in chiave salvezza. Al rigore di Bucaletti, gli aretini hanno risposto con Cacioppini e con Rufini.

Prato 2000-Colligiana 1-4. Quattro gol ad al Prato 2000 ormai rassegnato. Le reti: doppietta di Imbrenda, Mugnai, Noferi e Liberto.

Zenith Prato-Chiantigiana 1-1. (Giocata sabato). Al vantaggio di Cioni, nella ripresa a fatica i pratesi hanno acciuffato il pareggio con Rosi.

Giovanni Puleri