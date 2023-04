Ottanta squadre in lizza e più di 2mila partecipanti Torna la "Florence Cup"

Dall’8 al 10 aprile torna la Florence Cup, organizzata dall’Aics con 80 squadre e 2200 partecipanti. "Un bel segnale per la città - dice il presidente della Commissione sport Fabio Giorgetti -. Anche lo scorso anno c’è stata grande presenza". "Il torneo - dice il vicepresidente Aics Firenze Lorenzo Masi - si svolge in varie categorie: dagli Under 11 agli Under 17: pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. La cerimonia di apertura sarà l’8 aprile alle 17 al Tuscany Hall. Si giocherà al Cerreti, all’Isolotto, al centro sportivo Lanciotto, al Bozzi, alla Sancat, all’Audace Legnaia, al Firenze Sud e alla Settignanese".

F. Que.