Orsi nuovo ds a Fiesole Zuzzi e Barontini lasciano

Luciano Orsi è il nuovo direttore sportivo del Fiesole calcio, neo promosso in Promozione. Per Orsi un ritorno, dopo 12 anni, in una società dove aveva ottenuto diversi successi importanti. Si interrompe il rapporto di collaborazione del Fiesole con l’allenatore Massimiliano Zuzzi e il direttore generale Cesare Barontini, che il sodalizio biancoverde, guidato dal presidente Giampiero Niccoli, ringrazia per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Altra novità è l’addio al calcio di capitan Martongelli che rimarrà in società con un incarico dirigenziale. Il Fiesole è alla ricerca di alcuni giocatori, soprattutto giovani in quota, per completare e rinforzare la rosa dopo la conferma del quotato gruppo che ha portato la squadra in Promozione.

F. Que.