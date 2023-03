Orgoglio Savino Del Bene Tie break all’ultimo respiro

Cuneo S. Bernardo

2

Savino Del Bene

3

CUNEO GRANDA S. BERNARDO: Kuznetsova 16, Drews 5, Lankhorst ne, Cecconello 9, Caravello (L1), Szakmary 14, Giquel, Magazza ne, Signorile 3, Hall 10, Caruso ne, Diop 22, Gay (L2). All.: Bellano.

SAVINO DEL BENE: Sorokaite 5, Alberti 11, Belien ne, Zhu 16, Pietrini 10, Merlo, Mingardi 4, Yao Di, Shcherban ne, Angeloni (L2), Washington 9, Antropova 20, Castillo (L1), Di Iulio 6. All.: Barbolini.

Arbitri: Spinnicchia - Cavicchi.

Parziali: 19-25, 25-22, 17-25, 25-23, 13-15.

Note - Durata set 28’, 28’, 23’, 28’, 28’. Attacco: 45% - 44%. Ricezione Pos. (Prf.): 48% - 34% (23% - 19%). Muri: 7-13. Ace: 4-8.

Cuneo - Con il serbatoio delle energie quasi in riserva la Savino Del Bene riesce comunque ad aggiudicarsi la “maratona di Cuneo” e a tornare al successo. Reduce dalle sfide con Conegliano e THY istanbul, la formazione di Barbolini, alla decima partita in trentacinque giorni, si è infatti imposta al quinto set. Al termine di una partita difficile e combattuta la squadra di Barbolini ha ritrovato così un successo che mancava da due partite.

Passata al comando della gara dopo essersi aggiudicata il primo set per 19-25, la Savino Del Bene è stata raggiunta sul pareggio al termine del secondo set, vinto 25-22 da una Cuneo. Grazie a un decisivo allungo prodotto a metà set la Savino Del Bene ha poi conquistato il terzo set, vinto 17-25. Nel quarto set la squadra di Barbolini ha dato l’impressione di essere in grado di chiudere la sfida in proprio favore, portandosi avanti di cinque lunghezze sul 6-11. Cuneo non si è però arresa ed ha rimontato fino ad imporsi per 25-23.

Al tie break la fast di Hall portava Cuneo a -2 (12-14), poi il finale diventava convulso. Prima un videocheck annullava una presunta invasione della Savino Del Bene, poi dopo un’errata segnalazione del punteggio, Zhu Ting metteva tutti d’accordo con il pallone che valeva il 13-15 finale e secondo posto consolidato.