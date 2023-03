Open, incroci pericolosi I quarti promettono show

Si giocano oggi al Match Ball i quarti di finale del Torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2023 valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Più di 700 gli iscritti: dalla quarta categoria fino ai 2.1 per conquistare i due posti per il Foro Italico.

Nel maschile al terz’ultimo turno sono giunte le prime due teste di serie il giocatore del circolo di casa Daniele Capecchi (Match Ball Firenze) che ha superato negli ottavi Emanuele Mazzeschi 6-0, 6-4 e ora affronterà Pietro Romeo Scomparin (Tc Schio) che ha superato 6-7, 6-1, 6-2 Riccardo Mascarini. Nella parte bassa il numero 2 Manuel Mazza (Tennis Viserba) giunge ai quarti vincendo 6-7, 6-0, 6-0, su Sergio Badini 2.5 ed ora avrà di fronte Tommaso Gabrieli 2.2 (10). La sorpresa è arrivata dalla sconfitta del terzo favorito Marco Speronello (2.1, ST Bassano) ad opera del 2.4 Marco Furlanetto (Tc Italia) per 6-0, 6-3 e ora il versiliese avrà di fronte per conquistare la semifinale Federico Bove che ha raggiunto i quarti per la non presenza di Alessandro Pecci. Altra sorpresa la sconfitta del numero 5 Marco Dessì (Tc Viterbo) superato da Samuele Pieri (2.3 Tc Bisenzio) per 6-1, 6-4 ed ora super sfida con Alessandro Ragazzi (Tennis Levico Terme) che ha superato 6-2, 2-6, 6-4 l’altro toscano Lorenzo Vatteroni (Tc Pistoia).

Nel femminile la favorita è l’ex campionessa italiana under 16 nel 2021 Viola Turini 2.1 (Tc Prato) che entrerà in scena nei quarti e troverà di fronte la vincente della sfida tra Emma Belluomini e Federica Prati entrambe 2.4. Si giocheranno un posto in semifinale Maria Vittoria Viviani (2.2 At Piombino) e Matilde Mariani (Ct Giotto Arezzo). Nella parte bassa la seconda testa di serie Sofia Rocchetti (At Tolentino) giocherà contro Beatrice Stagno (Tennis Park Calenzano). Il tifo del Match Ball è tutto per la giocatrice di casa Diletta Cherubini 2.2 che ha superato Linda Salvi ed ora avrà di fronte la vincente del match tra Anastasia Bertacchi (Tc Italia) campionessa italiana under 16 nel 2022 e Aurora Urso 2.6.

Francesco Querusti