Ok Incisa, il ritmo è giusto Per recuperare posizioni

L’ultimo successo sul Pergine è stato un altro risultato preziosissimo, il terzo di fila, per l’Ideal Club Incisa. Tre vittorie importanti che hanno consentito alla formazione allenata da Fabio Consigli sicurezza e tranquillità dopo due sconfitte consecutive contro il Chianti Nord e Pestello. Due episodi negativi causati anche da qualche assenza importante per infortunio, che ha costretto la squadra del presidente Giancarlo Pasquini a cedere il vertice della classifica del girone "E" a beneficio del Fiesole. Ora l’Incisa è seconda con cinque punti di ritardo dalla capolista, ancora rimediabile. A undici gare dal termine i punti a disposizione sono ancora molti. Motivo in più per lavorare compatti per recuperare il ritardo nei confronti del podio. Domenica l’attesissimo big-match fra la Settignanese e Fiesole, potrebbe dare una risposta ben precisa sul futuro della stagione.

"L’Incisa non deve guardare gli altri – puntualizza il presidente Giancarlo Pasquini – ma fare la corsa solo su se stessa. Certamente la sfida con la Settignanese sarà fondamentale oltre per la capolista anche per noi. I punti a disposizione sono ancora molti. Quindi, basta continuare a lavorare compatti, cercando di capitalizzare al meglio la sfida che ci aspetta domenica sul campo dell’Ambra. Siamo fiduciosi di poter recuperare infortunati e punti possibili, per arrivare allo scontro diretto con il Fiesole programmato per il 5 marzo".

Giovanni Puleri