Oggi a Calenzano l’apertura juniores

La prima gara della stagione 2023 per gli juniores in provincia di Firenze si corre oggi a Calenzano organizzata dalla Pol. Virtus VII Miglio di Settimello. In programma sul "Circuito del Colle e degli Assi" il 2° Memorial Paolo Baicchi con la presenza di 110 corridori, numero massimo consentito tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell’anello calenzanese che presenta un tratto in salita e sede stradale nella prima parte non molto ampia. La lunghezza del circuito è di 3,5 km e saranno 22 i giri previsti per complessivi 77 km. Si corre al mattino con ritrovo al Circolo Mcl Don Minzoni di Settimello, da qui trasferimento di un chilometro e partenza della gara alle ore 10 da via delle Cantine dove è posto anche l’arrivo. An.Mann.