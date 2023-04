"Occhio alle trappole Ora li voglio affamati"

Ieri Vincenzo Italiano ha presentato Fiorentina - Lech Poznan in conferenza stampa insieme al suo centravanti titolare, Arthur Cabral. L’allenatore viola ha messo in guardia la squadra: "Non dobbiamo sottovalutare la partita e complicarci la vita, come successo contro il Braga al Franchi. Servirà la massima concentrazione, abbiamo un grande vantaggio ma dobbiamo sfruttarlo". Il tecnico ha fatto il punto sui giocatori assenti: "Non abbiamo a disposizione Amrabat, Ikoné e Brekalo. Purtroppo tutte queste partite ravvicinate non permettono di avere alcuni calciatori al meglio. Per noi rappresentano perdite importanti ma chi va in campo sa quello che deve fare e cercherà di dare il massimo". Italiano si è anche soffermato su Jovic: "Luka ha vissuto un periodo con diversi problemi fisici. È una freccia del nostro arco e sa quanto vale. Sappiamo quello che ci può dare e spesso nelle coppe si esalta... vedremo se sarà così anche domani (oggi ndr)".

Nel frattempo, a suon di gol e buone prestazioni Cabral è diventato il titolare di questa Fiorentina, conquistando la simpatia dei tifosi anche con gesti extra campo, come aver giocato con alcuni bambini pochi giorni fa in un campetto pubblico: "Quel giorno - racconta il brasiliano - ero andato lì (in piazza Tasso) con i miei amici arrivati dal Brasile, poi ho trovato questi ragazzini e mi sono divertito un po’ con loro. È una cosa bella di cui si è parlato tanto ma per me è una cosa naturale, non ho fatto niente di particolare".

Il numero 9 viola si è anche concentrato sul momento della squadra: "Siamo in un buon periodo. Stiamo facendo delle ottime partite e ne stiamo vincendo tante. Tutto questo è frutto del nostro lavoro quotidiano, speriamo di continuare così. Adesso io sono quello che fa gol ma devo ringraziare i miei compagni". Come Nico Gonzalez, che gli ha concesso il rigore contro l’Atalanta: "È stato un bel gesto, l’ho ringraziato subito perché ha capito la situazione e ha creduto in me. Si vede che c’è fiducia tra tutti noi e sono felice per questo". Cabral si sente cresciuto rispetto al suo arrivo a Firenze: "Adesso conosco meglio le idee del mister e come giocano i miei compagni ma voglio migliorare ancora. Abbiamo una grande opportunità e vogliamo entrare nella storia della Fiorentina e della città".

Alessandro Guetta