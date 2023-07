Obbadi show, ritorno sul ring scintillante Maravilla infila i guantoni e domina Velazco

Serata di festa e tutto esaurito all’Accademia Pugilistica Fiorentina per un evento di cartello visto che era passato più di un anno dall’ultimo incontro che il tosco-marocchino Mohammed ’Maravilla’ Obbadi, 29 anni, aveva disputato a Prato e vinto contro il ceco Patrick Bartis.

Il ritorno sul ring di ’Moha’ era atteso con impazienza e con qualche dubbio proprio per il lungo stop. Invece, contro il ventottenne colombiano Maicol Velazco, un avversario decisamente tosto, l’allievo di Angelo Ardito e Ivano Dagliana è ripartito esattamente da dove aveva lasciato, dominando il match dei pesi gallo e mettendo così a segno la vittoria numero 24, con due sole sconfitte, da quando nel 2015 aveva debuttato fra i professionisti.

È stato un incontro avvincente nel quale Obbadi si è confermato un pugile tecnico capace di colpire sia in fase di attacco, sia di rimessa e di variare angolazioni e bersaglio. Velazco cercava di alleggerire la pressione portando qualche colpo ma ’Moha’ lo incrociava con i ganci d’incontro continuando a lavorare sia al corpo che al volto dell’avversario che appariva già segnato, soprattutto all’occhio sinistro. Il confronto è diventato così un monologo fino alla campana della sesta ripresa.

"È stata una bellissima serata – commenta Angelo Ardito, visibilmente soddisfatto - Moha è partito un po’ contratto nella prima e seconda ripresa offrendo troppo bersaglio all’avversario, poi ha iniziato a sciogliersi mettendo a segno buone combinazione e ottime traiettorie per i colpi. Al suo ritorno sul ring ha confermato un bagaglio tecnico di spessore ma voglio fare i complimenti anche al suo avversario per le doti di incassatore".

Archiviato con successo questo rientro Obbadi si prenderà qualche giorno di riposo e poi di nuovo in palestra per preparare i prossimi appuntamenti, decisamente più impegnativi, che Ardito, Dagliana e il promoter Mario Loreni stanno mettendo in cantiere per l’autunno.

Sul quadrato a fine match sono saliti anche gli ex campioni italiani Gaetano Ardito, Rodrigo Bracco, e Leonard Bundu. Questi i risultati del sottoclou dei match dilettantistici che si sono conclusi tutti con vittorie ai punti: Ciullini batte Serra, categoria kg 63,5; Gallizzo batte Santurro, kg 63,5; Amanaa batte Fastame, kg 67; Calota batte Lekal, kg 67; Donati batte Ivanaj, kg 82; Cipolla batte Zakaria, kg 67; Brancato batte Patrinostro cat kg 67.

Franco Morabito