Nuoto, campioni ed emozioni al “Città di Firenze”. Restivo torna a vincere, Quadarella ok

Matteo Ciampi

Firenze, 17 marzo 2023 – Una prima giornata ricca di emozioni al Trofeo Città di Firenze, nella due giorni del meeting nazionale di nuoto alla piscina di Bellariva. Ultima tappa di passaggio prima degli Assoluti primaverili di Riccione, previsti nella seconda metà di aprile, con vista Mondiali Fukuoka.

Spalti gremiti di bambini e famiglie, per vedere i 32 azzurri di Cesare Butini in una maratona di grandi emozioni per un evento che mancava da 30 anni in città. Oltre 300 i nuotatori iscritti, provenienti da 50 società italiane, che nella cornice biancorossa promettono di dare spettacolo. Nella prima giornata di gare mancano i grandi nomi ad onorare il meeting gigliato, che dopo 30 anni torna sul lungarno, e sono tanti i toscani che spiccano sul podio.

Tra questi Matteo Restivo, uno dei moschettieri della Rari Nantes Florentia, che torna a vincere (in 2’01”85) nella gara di cui è primatista italiano, i 200 dorso, nonostante la preparazione non sia stata ottimale nell’ultimo periodo. “In questo momento sto affrontando molti impegni extra nuoto e le condizioni sono quello che sono. Ma è bello vincere nella piscina di casa”. Ad aprire le danze nel pomeriggio di venerdì la coppia Antonietta Cesarano e Marco De Tullio, sul primo gradino del podio dei 200 stile libero femminile e maschile. Argento, tra gli uomini, per il livornese Matteo Ciampi in 1’49”52. Tocca poi all’azzurra Ilaria Cusinato, che si conferma regina dei 200 farfalla femminili in 2’09”83: “In questo momento la nostra Nazionale è veramente forte anche se secondo me dal punto di vista femminile abbiamo qualche lacuna abbastanza importante. Coi ragazzi siamo già ad un livello altissimo”.

Nella stessa distanza al maschile tripletta azzurra sul podio: oro a Federico Burdisso, argento per Alberto Razzetti e bronzo per Giacomo Carini. Nei 200 dorso femminili, profani di Margherita Panziera che, per qualche problema di salute è indietro nella preparazione e punta direttamente a Riccione, da segnalare il secondo posto di Carlotta Toni, atleta della Rari Nantes Florentia, che dai suoi misti si sperimenta nella distanza più lunga a pancia in su e centra un ottimo secondo posto (2’15”65).

Martina Carraro nei 200 rana beffa negli ultimi 50m la compagna di nazionale, livornese, Sara Franceschi (2’26”87): “Non sono più abituata a questa distanza – dice la livornese, figlia d’arte e allenata da papà Stefano –, ma volevo tornare a gareggiare, avevo voglia di risentire la giusta adrenalina”. Al terzo posto l’altra toscana Lisa Angiolini (in 2’27”58), che torna in vasca dopo la stagione stellare dello scorso anno, che l’ha vista d’argento agli Europei di Roma. Vittorie senza sorprese di Luca Pizzini nei 200rana maschili e di Simona Quadraella negli 800 sl femminile, ancora lontana dai suoi migliori. In chiusura è Luca De Tullio ad aggiudicarsi i 1500 sl maschili. A Bellariva si abbassano le luci e le telecamere Rai danno appuntamento alla giornata di sabato 18 marzo alle 10, per un’altra giornata di grande nuoto.