Niko ni, Saponara no Oggi tocca a Gonzalez

A complicare le cose per Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Cremonese ci hanno pensato un attacco febbrile occorso a Saponara (non convocato) e un problema che ha messo ko anche Milenkovic: il serbo, che ha dormito a Firenze e raggiungerà Cremona stamani, resta a forte rischio mentre sono tutte da monitorare le condizioni di Martinez Quarta, uscito all’intervallo della gara contro l’Inter dopo essersi procurato un taglio al ginocchio (ma già da lunedì ha ripreso a lavorare in gruppo).

Per il resto l’undici su cui punterà il tecnico viola per provare a chiudere la pratica finalissima (con conseguente qualificazione alla Supercoppa italiana) sarà di fatto quello "tipo", ovvero con il ritorno di tutti i nazionali dal 1’ e la conferma di quelle pedine che nell’ultimo periodo hanno dimostrato di essere in stato di grazia. Per centrare la nona vittoria di fila Italiano punterà dunque ancora sull’ottimo rendimento della sua difesa (sei clean sheet nelle ultime dieci partite) e in particolare su Terracciano tra i pali e la classica linea a quattro composta da Dodo e Biraghi sulle fasce e da Martinez Quarta e Igor coppia centrale. Pochi dubbi a centrocampo, dove Amrabat tornerà di nuovo titolare (peraltro senza l’incombenza di dover fare i conti col digiuno imposto dal Ramadan, visto che la partita inizierà alle 21) in coppia con Mandragora.

Castrovilli, l’amato ex di turno, partirà dalla panchina e prenderà il posto del numero 34 che sarà squalificato sabato con lo Spezia. Sulla trequarti e in attacco pochi dubbi: Gonzalez si riprenderà il posto sulla fascia destra con Ikoné (che si deve far perdonare più di un gol mangiato tra la semifinale di Coppa dell’anno scorso con la Juve e la recente sfida di Milano) dalla parte opposta e il man of the match di San Siro Bonaventura al centro, mentre la prima punta sarà ancora una volta Cabral (con Jovic che però sarà pronto a subentrare dalla panchina).

Andrea Giannattasio