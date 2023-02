Liberi e Forti Firenze

1

Parella Torino

3

LIBERI E FORTI: Neri 2, Galli 7, Degli Innocenti 8, Sacchetti 11, Baroncelli 7, Grazia 3, Coluccini L., Toccafondo 6. All. Pucci.

TORINO: Cicogna 24, Polezzi 3, Damato 9, Deambrogio 12, Mabilo 14, Camperi 1, Tosini 9, Fantini L. All. Barisciani.

Arbitri: Tavarini e Spitaletta.

Parziali: 20-25, 25-22, 20-25, 17-25.

Nulla da fare per la Liberi e Forti che si arrende in casa alla capolista Torino. Le ospiti hanno confermato di essere una squadra di livello e le fiorentine solo a tratti sono state capaci di fronteggiare adeguatamente le rivali. Dopo un promettente avvio nel primo set delle locali, le piemontesi riuscivano a recuperare lo svantaggio iniziale, chiudendo la frazione col parziale di 20-25. Nel game successivo Sacchetti e compagne erano abili nel rintuzzare il tentativo di rimonta, pareggiando i conti 25-22. Il resto della gara non ha, poi, visto particolari scossoni e il risultato non è mai stato messo in discussione. Nel terzo set le torinesi si portavano dapprima sull’11-16 e poi sul 13-21, vincendo quindi per 20-25. Infine, nella quarta ed ultima frazione, dopo un sostanziale equilibrio, le pallavoliste allenate da Barisciani, s’involavano: 17-25.

Ma. Fi.