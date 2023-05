Nessler, re del Matteotti. Capolavoro allo sprint

di Antonio Mannori

Una vittoria dedicata all’Emilia Romagna e alla sua popolazione colpita dalla tragica alluvione. Non poteva essere diversamente visto che lo splendido vincitore il trentino Martin Nessler, corre con la maglia del Team Technipis InEmiliaRomagna, la squadra alla quale è vicino anche Davide Cassani, guidata dall’ex professionista Coppolillo. Erano diversi anni che il Trofeo Matteotti non si concludeva sul traguardo di Marcialla con una volata di una quarantina di corridori, anche se l’impennata finale che portava al traguardo in piazza Brandi ha frazionato il gruppo dei contendenti al prestigioso successo. Lo sprint di Nessler che il giorno prima a Lari era giunto quinto, un capolavoro di intelligenza (sulla semicurva a 100 metri dall’arrivo era all’interno) e di forza. Nulla ha potuto Di Felice che ha ottenuto il secondo posto e De Biasi terzo. All’edizione n. 69 della gara hanno preso il via 190 dilettanti di 33 squadre con 7 protagonisti per oltre 100 chilometri: Epis, Manenti, Bruttomesso, Ermakov e Igoshev, oltre a Hoeks e Militello che si sono arresi qualche chilometro prima. Negli ultimi 20 km la gara si è accesa con Griggion e Bracalente all’attacco, ma il folto gruppo è rimasto sempre a pochi secondi per ricompattarsi nel finale e vani sono risultati gli allunghi finali per evitare la volata risolta magistralmente da Nessler. Chiudiamo ricordando che sabato nel Gp di Lari-Città delle Ciliegie (179 al via), si era imposto il laziale Francesco Parravano (Aran Vejus) davanti a Epis, Zecchin, Pesenti e Nessler, mentre tra gli juniores la gara di "osservazione" a Brolio è stata vinta da Alessandro Borgo (Work Service) con 9“ su Cipollini, Martini, Failli e Lunardon.

ARRIVO del Matteotti: 1) Martin Nessler (Team InEmiliaRomagna) Km 150, in 3h08’, alla media di Km 40,765; 2) Francesco De Felice (Maltinti Banca Cambiano); 3) Andrea De Biasi (CTF); 4) Davide Bauce (MG Kvis); 5) Federico Iacomoni (Sias Rime); 6) Biagini; 7) Rigatti; 8) Belleri; 9) Cetto; 10) Mosca.