Museo Fiorentina, torna la Hall of Fame Viola

Firenze, 27 ottobre 2023 – Il 21 novembre alle 20.30 (nella consueta sede dell'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo, in via Carlo Magno, 7) torna la “Hall of Fame Viola“, organizzata dal Museo Fiorentina e giunta alla decima edizione. Si tratta di un evento dedicato alla celebrazione dei protagonisti della storia della Fiorentina, alla quale parteciperanno le Glorie della storia viola.

Durante la serata verrà assegnato anche lo speciale premio “Bandiera del Calcio DA13” dedicato alla memoria di Davide Astori. Un premio destinato a un capitano di un’altra squadra italiana “che abbia vestito anche la maglia azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta, un esempio di qualità morali e valori sportivi”, come spiegano gli organizzatori. La manifestazione si svolge con il patrocinio di: Coni, Figc, Lega Calcio Serie A, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze.