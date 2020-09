Firenze, 7 settembre 2020 - Il gran premio di Formula 1 al Mugello nell'anno del covid "e' il primo evento internazionale aperto al pubblico in Italia", visto che saranno consenti 3.000 ingressi al giorno per le prove e la gara di domenica prossima. "Per noi questo rappresenta anche un segnale importante di ripartenza per tutto il Paese".

Lo sottolinea Mattia Binotto, team principal della Ferrari, nel corso della conferenza stampa organizzata con il sindaco Dario Nardella per presentare la festa della Rossa sabato e domenica a Firenze che in Toscana traguarderà le mille corse. "Si tratta - aggiunge - del primo gran premio a porte aperte della stagione 2020. E' stato fatto uno sforzo della Regione Toscana per permettere questi 3.000, che capisco siano pochi rispetto a 100.000 spettatori, ma è un primo segnale assolutamente importante per tutta la Formula 1, non solo per l'Italia". A Monza "abbiamo corso senza pubblico", per questo la novita' del Mugello "è un evento straordinario e sicuramente molto positivo".

Per quanto riguarda la festa a Firenze, dalle 21 piazza della Signoria e Palazzo Vecchio faranno da palcoscenico ad un vero e proprio show (trasmesso in diretta su Sky Uk e Italia, e in streaming su tutte le nostre piattaforme online). Ci saranno i vertici della casa di Maranello, a cominciare dal presidente John Elkann, il vice Piero Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vetteli e gli ex piloti, ma anche i 'gioielli' di famiglia, quei bolidi rossi che hanno dato sostanza al mito. Come "la 500 F2, la prima vettura iridata con Alberto Ascari nel '52-53, tra l'altro unico pilota italiano a vincere un mondiale, e la 2008, l'ultima vettura con la quale la scuderia Ferrari ha vinto il titolo mondiale dei costruttori", anticipa l'ingegnere. Che non si sbottona oltre sulla serata, perche' "vogliamo resti una sorpresa per tutti".

"La Ferrari è la prima squadra a raggiungere il traguardo dei mille gran premi - sottolinea Binotti -. C'e' sempre stata fin dall'inizio della Formula 1, nel 1950. Mille è un numero elevatissimo, prima che altre scuderie lo raggiungano ci vorranno anni". Ed "è bello poterlo celebrare nel weekend del Mugello, che è un circuito di proprietà della Ferrari". Certo, ammette, "stiamo vivendo un momento sportivo difficile e non ci nascondiamo dietro risultati che non sono all'altezza delle nostre aspettative". Tuttavia "celebrare i mille gran premi, una storia, è indipendente dal presente. La Ferrari c'e' stata per i 70 anni passati e ci sara' ancora per i prossimi 70". In piazza, infine, ci sara' anche una vettura chiamata manichino, non funzionante ma a tutti gli effetti rappresentativa. Un unico modello con una livrea celebrativa speciale per questi mille gran premi. La vettura a fine stagione sara' messa all'asta ed i proventi saranno devoluti in beneficenza per un progetto no profit legato alla Toscana e Firenze.