Lavarone, 29 settembre 2020 – I giovani rappresentanti della Toscana protagonisti ammirati nel cross country, hanno raggiunto un prestigioso traguardo, la conquista della Coppa Italia Giovanile XCO, manifestazione che si è svolta su tre prove e si è conclusa a Lavarone in provincia di Trento.

Un risultato storico perché è la prima volta che la Toscana vince questa manifestazione grazie ai suoi esordienti e allievi, maschi e femmine. Un merito dei ragazzi che con grande impegno e passione si sono battuti durante le tre prove per ottenere una serie di successi che hanno permesso alla fine di concludere la rassegna in testa relegando ai posti d’onore la Lombardia e la rappresentativa di Bolzano. E qui dobbiamo ricordare anche le società di appartenenza degli giovanissimi biker che hanno creduto nella multidisciplina ed oltre alla strada hanno consentito ai propri tesserati di essere presenti alla Coppa Italia, la più importante rassegna del settore. In diversi parlano di multidisciplina ma poi in verità non sono molti quelli che si cimentano nelle varie specialità.

Bravissimi i maschi e le femmine protagonisti in Trentino, ed un plauso anche a chi ha guidato la rappresentativa della Toscana, ovvero Emiliano Ferri, Valter Giammattei e Fabrizio Giannotti, felicissimi per il risultato ottenuto al pari del presidente del Comitato Regionale Toscana, Giacomo Bacci. E questi i protagonisti dell’impresa:

Tommaso Ferri, Francesco Bertini e Tommaso Massi (Olimpia Valdarnese), Federico Bartolini (Team Siena Bike), Fabio Del Medico e Daniele Ronzoni (G.S. Borgonuovo Prato), Christian Barra (Elba Bike).

Per il settore femminile Giorgia Giannotti (S.C. Garfagnana MTB), Margherita Oggero (Elba Bike Scott), Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese) e Nelia Kabetaj (Borgonuovo Prato).

Antonio Mannori