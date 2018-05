Scarperia (Firenze), 6 maggio 2018 - La prossima settimana il circuito del Mugello, a Scarperia (Firenze), ospiterà tutti i team del Motomondiale per una sessione di test privati in vista del Gran premio d'Italia in programma il 3 giugno. La notizia si è sparsa velocemente nel paddock dell'autodromo che in questo fine settimana ha ospitato le gare del quarto round del Campionato italiano Velocità (Civ). I team nella seconda parte della settimana si trasferiranno in Toscana dalla Spagna dove sul circuito di Jerez de la Frontera, si è appena disputata la quarta prova del Mondiale di motociclismo. Tra i dettagli di questo pre-evento internazionale, gli organizzatori stanno valutando se aprire l'autodromo del Mugello al pubblico oppure no.

MOTOGP, WILD CARD PER PIRRO - Michele Pirro, test driver del Team Ducati Corse di MotoGP, correrà il Gran premio d'Italia come 'wild card' invitata dagli organizzatori. Lo ha annunciato all'autodromo del Mugello lo stesso Pirro dopo aver gareggiato, vincendo, nella prova di Superbike del Campionato italiano. «S', ci sarò anche io in pista al Gp d'Italia del 3 giugno, l'obiettivo è quello di essere fra i protagonisti e di fare del nostro meglio», ha dichiarato Pirro annunciando ai giornalisti la partecipazione alla prova iridata. «Negli ultimi anni quando ho partecipato alla Moto Gp ho fatto sempre bene partendo dalla seconda fila - ha ricordato - E la Ducati è molto competitiva qui come in altre piste: per questo dovrò cercare anch'io di sfruttarla al massimo in gara».