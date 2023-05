Moro e De Pretto arrivo in parata a Castiglion Fiorentino

Il campione europeo dell’inseguimento su pista, il friulano Manlio Moro, ha vinto come nel 2022 la Coppa Città di Castiglion Fiorentino per dilettanti. Questa volta per Moro arrivo in parata con il compagno di squadra Davide De Pretto che sul "muro" di via Consolazione all’ultimo chilometro, hanno staccato il bravo Algerino Hamza Amari giunto terzo a 10". Quarto e primo dei toscani Cataldo a 16" e 5° Garibbo. Alla gara seguita anche dal c.t. azzurro Marino Amadori, 174 atleti di 29 squadre. Per Mori è stata la prima vittoria stagionale.