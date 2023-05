Migheli e Scappini, sprint irresistibili Fiorentini super in Val di Pesa

di Antonio Mannori

Due fiorentini, il campione toscano allievi Gerolamo Manuele Migheli e il tredicenne esordiente Laerte Scappini, oltre al marchigiano Mattia Romanelli (esordiente del 2°anno) sono stati i vincitori delle tre gare svoltesi in Val di Pesa con la presenza complessiva di 200 atleti. Una bella festa del ciclismo giovanile con numerosi sportivi ed imperniata sul Memorial Vinicio Pisani-Coppa Città di Montespertoli-Trofeo Astra Edilizia. Teatro della rassegna il circuito di 3 km e 200 metri in località Baccaiano, che comprendeva anche un breve tratto in salita per raggiungere la via Volterrana.

Primi a scendere in gara gli esordienti del primo anno con 38 partenti e gara che ha visto sempre il gruppo compatto lungo i 7 giri previsti. Alla fine sono rimasti in 26 sulla testa e la volata è stata vinta con assoluta disinvoltura da Laerte Scappini, tredicenne di Capraia Fiorentina al secondo successo stagionale dopo quello conseguito a Calenzano e che ha vinto anche lo speciale traguardo volante. Il giovane dell’Empolese ha preso la testa del gruppo ed ha controllato con sicurezza gli avversarti ad iniziare dal forte marchigiano Grimaldi sceso in Toscana forte della tre vittorie in gare in linea oltre a una cronometro. Scappini, lo conosceva e lo ha anticipato nello sprint.

Sono stati 67 gli esordienti del 2° anno per i quali gli organizzatori del Velo Club Empoli capitanati dal presidente Alberto Mazzoni aveva previsto 10 giri. Qualche tentativo in più di fuga ma l’epilogo è stato identico a quello precedente con una volata di gruppo vinta dal marchigiano Romanelli sul valdarnese Roggi e sul fiorentino Luci.

Finale con gli allievi presenti 90 corridori di 19 squadre che hanno affrontato con tranquillità la prima parte della gara prevista su 15 giri. Nella seconda più vivacità con un paio di tentativi di fuga che non hanno avuto successo e quindi anche la gara allievi si è conclusa con un volatone dominato dal campione toscano Migheli al quarto successo stagionale che ha avuto la meglio su Matteoli e Iacchi, due antagonisti bravi e veloci, che hanno occupato le piazze d’onore dietro al sedicenne di Limite sull’Arno. Lo speciale traguardo volante a metà corsa, è stato vinto da Mattia Ballerini della Fosco Bessi Calenzano.

Arrivo allievi: 1) Gerolamo Manuele Migheli (V.C. Empoli) km 48, media km 38,882; 2) Francesco Matteoli (Valdinievole); 3) Niccolò Iacchi (Franco Ballerini); 4) Tavanti; 5) Barra.

Arrivo esordienti 2° anno: 1) Mattia Romanelli (Potentia Rinascita) km 32, media km 35,724; 2) Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese); 3) Lorenzo Luci (V.C. Empoli); 4) Nieri; 5) Agnini.

Arrivo esordienti 1° anno: 1) Laerte Scappini (Uc Empolese) km 23, media km 33,699; 2) Leonardo Grimaldi (Potentia Rinascita); 3) Gioele Gabbrielleschi (Donoratico); 4) Gastasini; 5) Mori.