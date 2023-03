MG.KVis Colors al via Presentata la squadra Molti i volti nuovi

Nella sede RFK International House of Human Rights-Robert Kennedy di Firenze è stata presentata la Continental della MG.KVis Colors for Peace. Numerosi gli ospiti tra cui Federico Moro che ha fatto gli onori di casa, il presidente di Colors for Peace Antonio Giannelli, in rappresentanza della MG.Kvis Camilla Pezzoni e il presidente del team Angelo Baldini. In squadra molti giovani emergenti. Questi gli 11 in organico: Francesco Carollo, Edoardo Martinelli, Davide Bauce, Fabio Mazzucco, Anthony Silenzi, Antonio Spada, Lapo Gavilli, Andrea Mearelli, Davide Casini, Mattia Di Felice e il britannico Ben Granger. Alla guida del team ci saranno i direttori sportivi Maurizio Frizzo, Filippo Fuochi e Diego Cecchi.

An. Mann.