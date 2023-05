Memorial Vivoli a Firenzuola In campo i Pulcini di 12 società

Memorial Alessio Vivoli di calcio giovanile oggi al campo sportivo di Firenzuola. L’evento è organizzato dal club dell’alto Mugello e riservato alla categoria Pulcini, con gare che inizieranno alle 9 fino alle 18 e premiazione dei partecipanti. Al Memorial sono iscritte 12 società prestigiose: Fiorentina, Bologna, Parma, Empoli, Livorno Academy, Portuale Livorno, Floria, Sporting Cecina, Tau Calcio Altopascio, Margine Coperta, Banti Barberino e Firenzuola. La mattina al via la fase a gironi e nel pomeriggio i concentramenti finali per assegnare i primi posti. Tanti mini calciatori in campo per una giornata di festa.