Memorial Nencini La grande festa di giovanissini

Nel nome e nel ricordo di Gastone Nencini un’autentica festa per i giovanissimi del pedale nella prima delle sei gare messe in programma per la stagione in corso dalla società fiorentina. Ideale campo di gara la pista del ciclodromo intitolato al campione mugellano nei pressi del Lago di Bilancino a Barberino di Mugello. In gara 155 giovanissimi dai 7 ai 12 anni di 17 società, con primo posto nella speciale classifica per la Polisportiva Albergo con 65 punti seguita dal Pedale Senese, Empolese, Fosco Bessi e Velo Club Empoli. Presenti l’assessore allo sport del comune Paolo Tagliaferri, Elisabetta la figlia di Gastone, Jacopo Bacherini e la piccolissima Tessa bisnipote di Gastone. La festosa premiazione si è tenuta all’interno della pista.

CAT. G1: 1) Marco Franzese (Empolese); 2) Dario Coppola (Pol. Albergo); 3) Davide Capitoni (Empolese).

CAT. G2: 1) Maria Achille Mannini (Pol. Albergo); 2) Tommaso Coradeschi (id.); 3) Martino Brandini (id.).

CAT. G3: 1) Damiano Borri (Vaiano Bike); 2) Leonardo Conti (Aquila); 3) Francesco Capodimonti (Ped. Senese).

CAT. G4: 1) Christian Velaj (Club Appenninico); 2) Eracle Seneci (G. Nencini); 3) David Gentili (id.).

CAT. G5: 1) Mattia Meniconi (Pol. Albergo); 2) Damiano Polvanesi (Ped. Toscano); 3) Riccardo Partini (Ped.Senese).

CAT. G6: 1) Niccolò Iacopi (Ped. Toscano); 2) Francesco Frasconi (id.); 3) William Boretti (Fosco Bessi).

FEMMINE: hanno vinto le sei batterie Christina Emilia Gaggioli (Empolese); Natalie Scatizzi e Matilde Mannelli (Vaiano Bike); Emma Tapinassi e Adele Lorenzini (Olimpia Valdarnese); Asia Genovese (Fosco Bessi).

Antonio Mannori