Memorial Nencini Esordienti di scena a Barberino di Mugello

L’ultima gara fiorentina della stagione esordienti 2023 è in programma domenica prossima, 17 settembre, a Barberino di Mugello con il Memorial Gastone Nencini-Trofeo Sportivi di Bilancino organizzato dalla S.C. Nencini. La gara prevede partenza unica (1° e 2° anno) con ritrovo al Campo Sportivo di via del Pozzo e partenza ufficiale alle 10 da Piazza Cavour. Il tracciato è lungo 38 km e dopo aver percorso via del Lago, la corsa toccherà Galliano, Sant’Agata, Scarperia, S.Piero a Sieve, Cafaggiolo, via del Lago, con conclusione su via Enzo Ferrari a Barberino.