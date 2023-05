Memorial Massimo Bianchi In gara 24 squadre Allievi B

Sul campo sportivo della Florence a Mantignano è iniziato il 41esimo memorial Massimo Bianchi di calcio giovanile. In campo scederanno 24 squadre della categoria Allievi B anno 2007 di tutto il comprensorio fiorentino. Si gioca tutte le sere, dal lunedì al venerdì. Campione in carica è l‘Affrico. La finale di questa edizione, che si disputa come le altre partite al campo sportivo della Florence è in programma il 16 giugno con premiazioni delle squadre e dei migliori giocatori alla presenza di autorità.

F.Que.