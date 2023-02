’Memorial Gosi’ all’azzurro Santucci

Bocciofila Scandiccese organizzatrice e protagonista nel palcoscenico fiorentino. Luca Santucci, senese di Monteroni d’Arbia, portacolori della Bocciofila Boville di Roma e atleta di punta della Nazionale Italiana di Raffa, ha vinto il 1° Memorial Filippo Gosi categoria A-B battendo in finale per 12-4 Gabriele Parravicini de Il 45 di Firenze. Per Santucci si è trattato di una gara del cuore, essendo affezionato alla società Scandiccese in cui ha militato 7 anni e in particolare proprio all’amico Filippo Gosi, alla cui memoria era intitolata la gara. Si erano fermati in semifinale Nicolò Lambertini della Codognese 88, battuto da Santucci, e Fabio Gazzaniga dell’Affrico, sconfitto 12-11 da Parravicini.

Il Memorial Gosi di cat. C-D è andato invece a Donatello Da Gragnano della Bocciofila Pieve a Nievole, che ha sconfitto in finale Diego Zanieri dell’Affrico. Alle due gare, dirette da Marco Martinelli di Firenze, hanno preso parte in totale 189 atleti.