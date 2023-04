’Memorial Cerboneschi’ Un triangolare Juniores

Si svolgerà oggi al Club Sportivo il 2° Memorial Piero Cerboneschi, grande dirigente scomparso prematuramente. Il triangolare per la categoria Juniores (a lui più gradita), si terrà all’impianto di via del Fosso Macinante alle ore 16. Scenderanno in campo Club Sportivo, Euro Calcio e Laurenziana. Al termine premiazione e festa in ricordo e in onore di Piero Cerboneschi con la partecipazione dei familiari e dei ragazzi che erano maggiormente legati a lui. Organizzatore della manifestazione il Club Sportivo Firenze, sotto l’egida della Federcalcio, in onore del dirigente che all’interno dello storico sodalizio biancorosso ricopriva il ruolo di responsabile del settore giovanile e scuola calcio, insieme al fratello Aldo e a un valido staff tecnico guidato dal presidente Antonio Mollica.