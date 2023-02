Sconfitti, ma al termine di una bella prestazione. Nel campionato di calcio a 5 serie B nazionale la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo viene battuta per 3-2 dal Fcb Bologna 1909, vera potenza del raggruppamento che punta con decisione alla promozione in A2. In campo la Mattagnanese ha cercato di ribattere colpo su colpo agli avversari con gara in bilico fino alla fine, dimostrando di poter giocare alla pari con tutti. "Al Palasavena di Bologna - afferma il presidente della Mattagnanese, Tommaso Quartani - siamo stati protagonisti in una trasferta difficile e stimolante, che abbiamo affrontato a viso aperto contro una delle più forti squadre della categoria. Purtroppo arriva una sconfitta di misura, ma su questi campi importanti non puoi davvero sbagliare niente e devi mantenere la concentrazione altissima, altrimenti in qualche modo vieni punito. Facciamo i complimenti ai nostri avversari, una squadra giovane molto forte e gli auguriamo il meglio per il finale di stagione. Un ringraziamento per l’accoglienza e la festa di fine partita. Davvero un bel gesto, tipo il terzo tempo del rugby".