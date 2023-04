Match point per la finale Savino: c’è da fare la storia

Appuntamento con la storia questa sera per la Savino Del Bene Scandicci, che si gioca il primo match point per raggiungere la finale scudetto per la prima volta in nove anni di serie A1. Alle 20.30, all’Arena di Monza, è in programma Gara-2 della serie di semifinale contro il Vero Volley Milano (diretta tv su Rai Sport + HD e su Sky Sport 1), e la squadra di Barbolini ci arriva forte del successo in Gara-1 a Palazzo Wanny: se dovesse arrivare un’altra vittoria, l’accesso all’atto conclusivo del campionato sarebbe realtà, altrimenti la serie si prolungherebbe fino alla decisiva Gara-3 in programma per mercoledì 3 maggio di nuovo a Firenze.

Un’eventualità che per ora la Savino Del Bene non vuole neanche prendere in considerazione, anche se ovviamente non sarà facile espugnare l’Arena di Monza: Merlo e compagne in realtà ci sono già riuscite nel precedente più recente, il 3-2 dello scorso 26 febbraio in regular season, e dovranno ripartire dalla prestazione mostrata in Gara-1, quando dopo aver perso il primo set hanno letteralmente dominato le milanesi, vincendo secondo e terzo a 12 e a 13 e appoggiandosi alle bocche da fuoco Antropova (30 punti), Pietrini (17) e Zhu (16).

"Che differenze mi aspetto rispetto a Gara-1? Non so cosa potrà cambiare in Gara-2 – spiega l’allenatore di Scandicci Massimo Barbolini -, perchè in questi appuntamenti è difficile modificare qualcosa: è possibile utilizzare qualche accorgimento tattico, ma di più non puoi fare. Noi dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare, in Gara-1 abbiamo giocato abbastanza bene e dobbiamo continuare a farlo, partendo dalla battuta e dalla difesa". Barbolini dovrebbe ripartire dal sestetto visto in Gara-1, con Di Iulio in palleggio, Antropova opposto, Belien e Washington al centro, Pietrini e Zhu in banda e Merlo libero, mentre il coach di Milano Marco Gaspari potrebbe rispondere con Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.