Match Ball, doppio giallo per la Festa della Donna

Il Match Ball di Candeli organizza il torneo di Doppio Giallo denominato ‘Festa della Donna’. Per favorire maggiore partecipazione è stato deciso di spostare il torneo a sabato 11 marzo con inizio alle 14. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria Match Ball (tel. 055631572) entro le ore 17 di venerdì 10 marzo oppure per mail a [email protected] con partecipazione per socie, amiche e simpatizzanti. Le iscritte saranno divise in due categorie, A e B: ad ogni turno verranno sorteggiate le coppie e chi perde il primo incontro disputerà il tabellone a specchio. Seguiranno le premiazioni. Alla manifestazione sarà abbinato uno scopo benefico con offerte libere per l’Associazione ATT.