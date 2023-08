Mastromarco Sensi: Crescioli in Piemonte finisce contro un palo L'Under 23 fiorentino Ludovico Crescioli della Mastromarco Sensi Nibali è rimasto coinvolto in un incidente durante una gara in Piemonte. Ha riportato una forte contusione alla schiena e frattura del quinto metacarpo del polso, ma fortunatamente non ci sono gravi conseguenze. Non è ancora noto quando potrà tornare alle gare.