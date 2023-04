Marino, che sorpresa Bertacchi lotta ma va ko

Il torneo internazionale under 18 "Città di Firenze", Intesa San Paolo, ha completato il primo turno di 32 giocatori e giocatrici. Nel femminile significativo successo di Fabiola Marino (numero 989 della classifica mondiale ITF), romana tesserata per lo Sporting Eur, che, appena quindicenne e ammessa in tabellone come wild card, si è presa il lusso di eliminare con un perentorio 6-3 6-1 l’emiliana Emma Ottavia Ghirardato, terza testa di serie, di quasi tre anni più anziana e con un ranking (101) di gran lunga migliore del suo. Risultato, comunque, che non deve sorprendere essendo Fabiola una delle giovani più promettenti in campo nazionale, già campionessa italiana under 12 e under 13 e recente finalista al torneo junior di Avignone.

Nella parte bassa del tabellone avanza la tedesca Carolina Kuhl (80), numero due del seeding, ma ha dovuto faticare non poco contro la toscana di Forte dei Marmi Anastasia Bertacchi (421), campionessa italiana under 16 un anno fa, superata solo al terzo set (4-6 6-4 6-2) dopo aver perso il primo. Delle altre teste di serie promosse nei sedicesimi anche la quattro Greta Greco Lucchina, diciassettenne vicentina; la cinque Francesca Gandolfi, 16 anni laziale; la sei Liam Oved, israeliana; la sette Ekaterina Perelygina, russa che gareggia senza bandiera; e la otto Vittoria Paganetti, sedicenne pugliese. Nel maschile la sorpresa arriva dal sedicenne Matteo Sciahbasi (310), marchigiano tesserato per il Match Ball, al quale era stata concessa una wild card e ha eliminato al termine di un incontro assai combattuto (7-6 2-6 6-2) il polacco Grzegorzewski (169). Fra i suoi recenti successi la promozione in A1 nel campionato a squadre.

Non ce l’ha fatta, invece, l’altra wild card Lapo Marianelli, giovane promessa del Ct. Firenze, sconfitto dal più esperto giapponese Reiya Hattori, 104 al mondo e testa di serie numero cinque. Hanno preso il via anche i primi turni dei doppi; ai primi due posti la coppia Alexander Frusina (USA) e Yannik Kelm (Germania), e quella ceka di Jakub Filip e Lukas Velik; al femminile il duo Ashton Bowers-Carolina Kuhl e le azzurre Francesca Gandolfi e Greta Greco Lucchina. Oggi si giocano gli ottavi di finale; inizio ore 9.30, ingresso libero.

Franco Morabito