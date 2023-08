Marcialla ritrova una sua squadra

Tante le novità in Terza categoria, con la presenza di diverse società di nuova affiliazione. L’ultimo gradino della lunga scalinata del calcio riveste grande importanza essendo la base di tutto il movimento e riceve una particolare attenzione da parte del Comitato regionale Toscana Figc-Lnd. Previste agevolazioni per quanto riguarda le quote di iscrizione per le nuove società e la possibilità di giocare dal venerdì sera al lunedì sera in notturna e soprattutto il sabato e la domenica pomeriggio.

Un’importante notizia è il ritorno del calcio dilettanti Figc a Marcialla, location che ha avuto illustri e gloriosi trascorsi sotto la guida dello storico presidente Paolo Gabbrielli, a cui ha fatto seguito un periodo di inattività federale. Ora l’iscrizione del Marcialla City, squadra ex Amatori di valore. Fra le altre nuove squadre l’Atletico Valdipesa di Cerbaia, nato per volontà del presidente Luca Presciutti, con la finalità di far giocare i ragazzi che non trovano spazio in Prima categoria. Poi, il Firenze Nord, che giocherà allo stadio del Lanciotto Campi e vanta una dirigenza in gran parte ex Floriagafir, già collaudata, con alla guida un presidente donna. Inoltre spicca anche la presenza della Lanterna di Lastra a Signa che si è già presentata nel migliore dei modi. Altre squadre alla ribalta saranno il Fc Quinto Basso che giocherà a Castello, e ancora il Lazzeretto di Cerreto Guidi, il Capraia e altri team del comprensorio di Empoli, che potrebbero essere inseriti nei gironi fiorentini.

F. Que.