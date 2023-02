Mangini non ha dubbi: "Confronto necessario"

Linea diretta col presidente del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini sulle novità per l’entrata in vigore della legge sul lavoro sportivo prevista per il 1 luglio 2023 e sull’abolizione del vincolo.

"Novità importante - dice Mangini - è rappresentata dall’indagine conoscitiva promossa in queste ultime settimane dalle Commissioni parlamentari Cultura e Lavoro per la legge sullo sport, per acquisire informazioni più dettagliate sul settore e verificare l’impatto delle nuove norme del Decreto 36 del ’21".

Qual è l’obiettivo finale?

"La finalità è valutare la situazione complessiva del comparto, verificare le criticità nella disciplina del lavoro sportivo rilevate dai vari organismi legati al mondo dello sport e di garantire l’efficacia della riforma anche attraverso nuove proposte per renderla sostenibile in particolare per le società di base,la vera forza del movimento".

Quali le criticità riscontrate?

"Quelle che già il movimento sportivo dilettantistico aveva rilevato: ulteriore frammentazione di forme contrattuali che non porterebbe ad una semplificazione del settore; mancato riconoscimento delle peculiarità delle diverse figure professionali; costi aggiuntivi in concomitanza con l’abolizione definitiva del vincolo sportivo, a partire dal 1 luglio 2024, la cui sostenibilità da parte delle società sportive, andrebbe verificata".

E’ previsto un confronto con le parti sociali?

"Molto opportunamente e contrariamente a quanto fu fatto in fase di emanazione della legge, l’indagine comprenderà audizioni con il Ministro dello Sport, i rappresentanti delle principali Federazioni Sportive, enti di promozione e Coni".

E a livello regionale?

"In questa settimana ho iniziato i previsti incontri con le consulte provinciali, organo di raccordo fra le delegazioni e il territorio, seguendo un apposito calendario. Iniziativa utile per confrontarsi e raccogliere le loro indicazioni e contributi vari. La fase di ascolto proseguirà poi con la riunione con i delegati assembleari, persone da sempre capaci di interpretare le preoccupazioni del territorio per incanalarle nelle sedi istituzionali".

Francesco Querusti