Maio, De Tellis e Enache, che gol E il Novoli va

NOVOLI

3

SANCASCIANESE

0

NOVOLI: Pezzami, Pestelli, Vignozzi, Orsolini, Castrogiovanni, Enache (85′ Caldaranu), Maio (92′ Ferraioli), A. Zahouani (82′ Vanni), Giuntini, Rocco, De Tellis (89′ Y. Zahouani). A disp. Cecchi, Torrigiani, Collacchioni, Nigi. All. Sacconi.

SANCASCIANESE: Minò, Schiazza (72′ Nutini), Tongiani (80′ Papi), Pratesi, Migliorini, Corsinovi, Petracchi (62′ Magistri), Sandroni (72′ Malpici), Penzo, Lumachi, Piazzini (54′ Morina). A disp. Santini, Braccini, Donzelli, Casini. All. Batistoni.

Arbitro: Noto di Pisa.

Marcatori: 35′ Maio, 50′ De Tellis, 74’ Enache.

Firenze - Prova d’autore per il Novoli che sconfigge la Sancascianese per 3-0 e vola in finale play off del girone D di Prima categoria. La formazione di Sacconi, che ha mostrato più temperamento, domenica incontrerà in finale il Barberino Tavarnelle che in virtù della forbice dei punti col Cerbaia non ha giocato. Il primo gol al 35’ su azione di Castrogiovanni per Maio che realizza. La Sancascianese risponde con Lumachi e Penzo senza dare concretezza. Il raddoppio e il terzo gol dei locali su azioni di rimessa molto belle.

F. Que.