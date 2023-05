Mai sottovalutare l’orgoglio del campione

Il campione è fatto così. Quando si sente toccato sulle corde più sensibili reagisce come solo lui sa fare. E se nella rosa della Fiorentina c’è un giocatore superiore agli altri - per estro e qualità - è senz’altro Nico Gonzalez. L’esterno argentino si è ri-acceso nella notte più importante (almeno fin qui) della stagione. Chiamato all’appello da tutta Firenze nei giorni scorsi ha risposto nel modo migliore possibile. Qualche mugugno intorno alle sue prestazioni c’era. Lo ha sentito ed accettato anche lui, che caratterialmente è il primo critico di se stesso. Sa bene quando in una prestazione gli è mancato qualcosa. E nelle ultime uscite qualcosa gli era mancato davvero.

Italiano lo conosce meglio di tutti. Se gira Nico, la Fiorentina ha molte più chance di essere pericolosa. Può persino permettersi il digiuno del centravanti, che è capitato e potrà capitare ancora. Anche Gonzalez è del tutto consapevole di essere l’ago della bilancia della squadra. Il gol gli mancava dalla trasferta di Salerno, a Basilea ne ha trovati due pesantissimi. Brutta prestazione a Napoli, così così il secondo tempo contro l’Udinese. In mezzo una serata al Franchi a sbattere contro l’arcigna difesa del Basilea.

Al St. Jakob Park la musica è stata totalmente differente. Una volta preso campo la Fiorentina si è costruita le sue occasioni, sfruttando a meraviglia il suo stacco aereo per sbloccare la partita. La rete avrebbe potuto siglarla poco prima saltando in testa a Calafiori. Palla di poco fuori, sembrava un film già visto a Poznan, quando dalla stessa posizione fece gol. Nella ripresa ha sfruttato il senso della posizione ed il suo sentire la porta per rimettere le cose a posto dopo il pareggio di Amdouni. E nell’assalto finale che ha portato i viola a Praga ha effettuato il cross poi deviato di testa da Jovic e spedito in rete da Barak. Partendo da destra, una prestazione da (quasi) Campione del Mondo.

Adesso pure i numeri cominciano a gonfiarsi con 12 gol e 4 assist stagionali. Bottino niente male per uno che fino a gennaio il campo lo ha visto con il contagocce. Oggi la prima parte di stagione sembra lontanissima, ma nessuno può dimenticare che è stata un calvario. Ha reagito bene alla beffa Mondiale. Adesso ha l’opportunità di rifarsi in maglia viola. Due finali aspettano lui e la squadra. Servono altre due notti del vero Nico. Di quello che può fare la differenza anche contro Inter e West Ham.

Alessandro Latini